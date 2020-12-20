В австрійському Хохфільцені 20 грудня відбувся жіночий мас-старт, який став останньою гонкою у календарному 2020 році. Перемогу здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Лідерка загального заліку Марте Олсбю пробігла тільки одне штрафне коло, що дозволило їй виграти мас-старт. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Підручний фінішував 24-м, Пайффер здобув красиву перемогу у мас-старті в Хохфільцені

Результати

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)

2. Тіріль Екхофф (Норвегія)

3. Доротея Вірер (Італія)

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23. Дар'я Блашко (Україна)

Хід гонки

За результатами першої стрільби у лідери вирвалися Олсбю, Вірер, Екхофф та Ельвіра Еберг. Єдина українка Дар'я Блашко відпрацювала чисто та трималася у топ-15.

На другій "лежці" найшвидше відпрацювали Вірер, Екхофф та Еберг. Саме вони пішли у невеликий відрив. На жаль, Блашко пішла на штрафне коло через промах і вилетіла з топ-20.

Після першої стрільби стоячи вперше лідеркою гонки стала чешка Маркета Давидова. Олсбю програвала тільки 3 секунди. Блашко на "стійці" відпрацювала чисто, але через не надто високу швидкість перебувала на 22-й сходинці.

На останній стрільбі Олсбю виявилася кращою за суперниць та попрямувала до перемоги. Срібну нагороду розіграли Вірер та Екхофф. Норвежка випередила італійку, яка посіла третє місце.

Українка Блашко "спіймала" ще одне коло штрафу та фінішувала 23-ю. Це найкращий особистий результат українки в кар'єрі.

До уваги. Хоча сезон-2020/2021 продовжиться вже в січні, фанати ще зможуть побачити біатлоністів у грудні. У понеділок, 28 грудня, відбудеться виставкова Різдвяна гонка.