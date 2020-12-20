Мілан продовжив своє перебування на горі турнірної таблиці Серії А як мінімум ще на один тур. У неділю, 20 грудня, Мілан переміг Сассуоло у 13 турі. "Россонері" забили найшвидший гол в історії Серії А.

Сассуоло – Мілан 1:2

Голи: Берарді, 89 – Леау, 1, Салемакерс, 26

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Гості у буквальному сенсі забили швидкий гол, пише 24 канал. Уже на 7-й секунді гри голкіпер Сассуоло витягував м'яч із сітки власних воріт. Футболісти Мілана розвели м'яч у центрі поля та пронеслися до штрафного.

Чалханоглу коротким пасом віддав у штрафний, де першим на м'ячі був Леау та став автором найшвидшого голу в історії Серії А.

До уваги. Попередній рекорд належав Паоло Поджі, який у грудні 2001 року забив через 8 секунд після початку матчу за П'яченцу.

На 26 хвилині Салемакерс розвинув успіх партнера. Гравець Мілана подвоїв перевагу своєї команди після швидкої контратаки.

У другому таймі команди обмінялися гострими моментами. Інтригу в матч спробував повернути Берарді, який відзначився на 89-й хвилині. Та на більше гравці Сассуоло не спромоглися.

Завдяки перемозі Мілан зберіг перше місце у турнірній таблиці. "Россонері" випереджають міланський Інтер всього на один бал.