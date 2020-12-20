Нападник збірної України та Динамо Артем Бєсєдін відбув дискваліфікацію через допінг. У неділю, 20 грудня, завершилася дискваліфікація футболіста.

Про те, що 20 грудня добігла кінця дискваліфікація Артема Бєсєдіна, інформує офіційний сайт Динамо.

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Нападник може в повному обсязі тренуватися з партнерами та грати в контрольних та офіційних матчах.

Що відомо про допінг Бєсєдіна

19 грудня 2019 року УЄФА тимчасово відсторонив Артема від футболу. У лютому 2020 УЄФА виніс остаточне рішення про дискваліфікацію на один рік за порушення антидопінгових правил.

У допінг-пробі футболіста був виявлений фенотропіл – заборонений стимулятор. Він збільшує мозкову активність і психічну енергію.

За версію Динамо та самого футболіста, препарат потрапив у його організм випадково. Зокрема, форвард попросив у клубного лікаря Леоніда Миронова таблетку від головного болю. Але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фенотропіл.

З моменту дискваліфікації Бєсєдін займався індивідуально, і лише з жовтня зміг почати тренуватися разом із командою.

Свій останній за Динамо Бєсєдін провів 12 грудня 2020, коли кияни зіграли внічию зі швейцарським Лугано (1:1) у груповому турнірі Ліги Європи.