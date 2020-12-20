У неділю, 20 грудня, у австрійському Хохфільцені завершується 4-й етап Кубка світу з біатлону. Дмитро Підручний у мас-старті посів 24 місце.

Арнд Пайффер став один з двох біатлоністів, які показали ідеальну стрільбу на нуль. Заслужене перше місце для німецького лідера збірної. Він на фініші майстерно закрив коридор Мартіну Пансілуомі, пише 24 канал.

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За третє місце поборовся Тар'єй Бьо та не дозволив двом суперникам себе обігнати.

Результати

1. Арнд Пайффер (Німеччина)

2. Мартін Пансілуома (Швеція)

3. Тар'єй Бьо (Норвегія)

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24. Дмитро Підручний (Україна)

Хід гонки

Єдиний серед українців до гонки з масовим стартом пробився капітан збірної Дмитро Підручний. Лідер України стартував під 26-м номером.

Після першої стрільби лідером гонки став Фак, відразу за його спиною поїхав француз Клод. Трійку лідерів замкнув Дале з Норвегії. Підручний швидко відстрілявся на першому вогневому рубежі. "Чиста" стрільба дозволила українцю розташуватись у лідерській групі – 13 місце.

Після другого вогневого рубежу лідерські позиції захопили представники Норвегії. Першим вийшов на третє коло Лагрейд у компанії двох братів Бьо.

Капітан збірної України знову показав відмінний результат – жодного разу не влучив у "молоко". Завдяки хорошому старту українець підійнявся на 5 позицій – 8 сходинка. На екваторі гонки претендентів на нагороди поменшало. Лише 12 спортсменів були у 5 секундах від лідера.

Третя стрільба значно погіршила ситуацію багатьох лідерів. Лагрейд, який вже оформив "золотий" дубль на четвертому етапі у Хохфільцені, вийшов лідером на передостаннє коло у гонці. Другим несподівано завдяки чистій стрільбі став швед Пансілуома, а третім став Пайффер.

Підручний двічі схибив та відправився намотували 300 додаткових метрів. Після двох штрафних кіл біатлоніст з України вийшов на 20 місці. Схоже, тернополянин не готовий витримував стрімкий темп лідерів по дистанції.

Попри промахи декількох лідерів ще нічого не було зрозуміло. Вони скорочували час завдяки хорошому ходу по трасі та впритул наблизились до лідерських позицій.

На останню стрільбу разом під'їхали відразу 4 біатлоністів. Бьо-молодший наздогнав трійку найкращих по трасі. Після заключного вогневого рубежу відразу п'ять спортсменів були у 10 секундах – 1. Пансілуома; 2. Пайффер; 3. Жаклін; 4. Доль; 5. Бьо-старший.

Підручний настріляв ще дві хиби та вийшов на останнє коло 23-м. Після контрольної позначки перед фінішем боротьбу за "золото" вели Пансілуома та Пайффер, які не підпускали до себе найближчих конкурентів. Вони і вирішили долю золотої медалі. Трійку лідерів замкнув норвежець Бьо-старший.

Підручний по трасі втратив 4 позиції та опустився з 20 на 24 місце.