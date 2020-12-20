Українська біатлоністка Ольга Абрамова вперше стала мамою. 32-річна спортсменка народила доньку.

У суботу, 19 грудня, Ольга Абрамова народила доньку від південнокорейського біатлоніста Тимофія Лапшина. Про народження дитини повідомила сама спортсменка на своїй сторінці у інстаграмі.

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Фото біатлоніста опублікувала у сторіс зі зворушливими словами. Спортсменка планує повернутись у біатлон через сезон та продовжувати готуватись до Олімпіади 2022-го року, яка відбуватиметься у Пекіні.

Додамо, ​що у 2012 році Абрамова прийняла рішення змінити російське громадянство на українське, щоб виступати за збірну України. Її чоловік також раніше виступав під російським прапором. Але змінив його на Південну Корею.

Що відомо про Ольгу Абрамову? З літа 2014-го року виступає за Україну. Її виступи на етапах Кубка світу були не надто переконливі. Перший подіум здобула у січні 2015 року. Коли українська жіноча естафетна команда посіла 3 сходинку п'єдесталу у Антхольці. Мала проблеми з допінгом. Але у квітні 2017 року арбітражний спортивний суд у Лозанні задовольнив апеляцію Абрамової і зняв з неї звинувачення у вживанні допінгу.

Ми попросили. Наше чудо прийшло до нас у День святого Миколая,

– написала Абрамова.



Абрамова стала мамою / Скріншот з instagram.com/abramova_olga1