Бій Усика в Україні, новий тренер ФК Львів: топ-новин спорту 2 березня

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Наступний бій Усика може відбутися в Україні

Досі непереможний український боксер Олександр Усик може провести наступний бій в Україні. Суперником Усика, швидше за все, буде британець Джо Джойс.

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Сергій Лапін, директор команди 34-річного Усика, розповів про можливу дату наступного бою українця та місце.

Хто стане суперником Усика

Як відомо, WBO офіційно призначила поєдинок між Усиком та Джо Джойсом за титул "тимчасового" чемпіона світу. Це підтвердили команди боксерів.

Та в представників боксерів несподівано виникли проблеми з організацією поєдинку. Повідомлялося, що сторона Усика не прийняла умови Джойса.

Тому організатор поєдинку визначиться на промоутерських торгах. Досі не відома дата й місце бою.

Френк Уоррен, менеджер Джойса, говорив про квітень як можливу дату поєдинку. Та Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію.

Згодом сам Уоррен заявив, що бій відбудеться у травні-червні. Ймовірно, дату зустрічі навмисно вирішили змістити на літо, щоб вболівальники могли відвідати шоу.

Головним тренером Львова став Анатолій Безсмертний

Футбольний клуб Львів оголосив про призначення Анатолія Безсмертного головним тренером команди. До цього 52-річний спеціаліст ніколи не працював з клубами УПЛ.

Анатолія Безсмертного представили на наступний день після того, як команду покинув Віталій Шумський.

Після 16 турів УПЛ Львів йде на останньому місці в турнірної таблиці. Команда набрала лише 12 очок.

Попереднього тренера Віталія Шумського було звільнено 1 березня після поразки в домашньому матчі з Динамо. Він провів на чолі команди лише 9 матчів, в яких здобув 3 перемоги, а ще двічі зіграв внічию.

Безсмертний вже третій тренер Львова в цьому сезоні. До цього команду також очолював грузин Георгій Цецадзе.

Рух змушений перенести домашній матч з "Арени Львів"

У 17 турі УПЛ Рух мав приймати Десну на "Арені Львів". Гра була запланована на суботу, 6 березня. Але через збірну України, матч довелося перенести.

Дирекція УПЛ вирішила як змінити дату матчу, так і місце проведення. Тепер команди зіграють в понеділок, 8 березня, о 14:00. А от де – поки невідомо. Інформація про місце проведення буде повідомлена згодом.

Проблеми газону "Арени Львів" перед матчем збірної України