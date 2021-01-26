Непереможний український боксер Олександр Усик наступний бій може провести вже у квітні 2021 року. Суперником українця стане Джо Джойс.

Джерело: The Ring

35-річний Джо Джойс розповів, що може провести бій проти Усика у квітні.

Варте уваги Чому Джо Джойс ідеальний суперник для Усика

Запланована дата – квітень. Це те, на що ми орієнтуємося. Ми тупцюємось на місці з моєю командою, Френком Уорреном і його командою, щоб укласти угоду. Ми чекаємо доопрацювання деталей і сподіваємося, що цей поєдинок відбудеться,

– сказав Джойс.

Що буде на кону бою Усик – Джойс

Як відомо, Усик хотів у наступному поєдинку битися за титул WBO, адже є офіційним претендентом на цей пояс. Однак його власник Ентоні Джошуа планує бій з Тайсоном Ф'юрі.

У WBO планує дати дозвіл на бій Джошуа – Ф'юрі. Тоді Усик і Джойс проведуть поєдинок за тимчасовий титул чемпіона або ж визначать, хто зустрінеться з переможцем бою Джошуа – Ф'юрі.

"Думаю, що WBO теж хоче бою. Вони хочуть, щоб їх титул був включений у поєдинок Ф'юрі – Джошуа в першу чергу, тому, можливо, ми будемо битися за тимчасовий пояс, і потім переможець отримає титульний шанс", – зазначив Джойс.