У 17 турі УПЛ Рух мав приймати Десну на "Арені Львів". Гра була запланована на суботу, 6 березня. Але через збірну України, матч довелося перенести.

Дирекція УПЛ вирішила як змінити дату матчу, так і місце проведення. Тепер команди зіграють в понеділок, 8 березня, о 14:00. А от де – поки невідомо. Інформація про місце проведення буде повідомлена згодом.

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Однак це точно не буде "Арена Львів". Матч вирішили перенести з цього стадіону "у зв’язку із підготовкою газону до проведення міжнародних матчів за участі національної збірної України".

Проблеми газону "Арени Львів" перед матчем збірної України