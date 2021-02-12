В Олександра Усика виникли проблеми з організацією поєдинку проти Джо Джойса. Команди українця та британця не змогли домовитися про бій.

Наприкінці січня з'явилася інформація, що WBO санкціонувала бій Усик – Джойс. Боксери мали 15 днів, щоб укласти контракт про бій.

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Однак команду Усика не влаштувала пропозиція промоутера Джойса – Френка Уоррена. Про це заявив Олександр Красюк, промоутер Усика.

Пропозиція Френка Уоррена К2 Promotion не відповідає вимогам ринку, тому ми будемо чекати проведення торгів,

– заявив Красюк.

Зважаючи на те, що промоутерські компанії боксерів не змогли знайти спільну мову, будуть оголошені торги.

Важливо. Організатором боксерського шоу стане компанія, яка запропонує більш високу суму призового фонду під час торгів.

Коли бій

Олександр Красюк спростував інформацію про дату поєдинку Усик – Джойс. Раніше повідомлялося, що поєдинок пройде у квітні 2021 року.

Поєдинок має відбутися протягом 90 днів після підписання контракту.

У ЗМІ вже з'явилася квітнева дата бою. Вона не відповідає дійсності. Дату бою буде визначати компанія, яка виграє торги,

– заявив Красюк.

На кону поєдинку Усик – Джойс, ймовірно, буде титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.



Олександр Усик – Джо Джойс / Інфографіка Спорт 24