Усик і Джойс не змогли домовитися про бій
В Олександра Усика виникли проблеми з організацією поєдинку проти Джо Джойса. Команди українця та британця не змогли домовитися про бій.
Джерело:klitschko-brothers
Наприкінці січня з'явилася інформація, що WBO санкціонувала бій Усик – Джойс. Боксери мали 15 днів, щоб укласти контракт про бій.
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Однак команду Усика не влаштувала пропозиція промоутера Джойса – Френка Уоррена. Про це заявив Олександр Красюк, промоутер Усика.
Пропозиція Френка Уоррена К2 Promotion не відповідає вимогам ринку, тому ми будемо чекати проведення торгів,
– заявив Красюк.
Зважаючи на те, що промоутерські компанії боксерів не змогли знайти спільну мову, будуть оголошені торги.
Коли бій
Олександр Красюк спростував інформацію про дату поєдинку Усик – Джойс. Раніше повідомлялося, що поєдинок пройде у квітні 2021 року.
Поєдинок має відбутися протягом 90 днів після підписання контракту.
У ЗМІ вже з'явилася квітнева дата бою. Вона не відповідає дійсності. Дату бою буде визначати компанія, яка виграє торги,
– заявив Красюк.
На кону поєдинку Усик – Джойс, ймовірно, буде титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.
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