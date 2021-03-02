Велика Британія готова прийняти додаткові матчі чемпіонату Європи з футболу. Попередньо у Лондоні має відбутися 7 матчів Євро-2020.

Британія готова прийняти Євро-2020 завдяки вакцині

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що Сполучене Королівство готове провести додаткові поєдинки Євро-2020.

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Ми безумовно готові до того, щоб прийняти у себе будь-які додаткові матчі, які вони захочуть,

– заявив Джонсон.

Джонсон зазначив, що Велика Британія готова прийняти додаткову кількість матчів завдяки швидким темпам вакцинації в країні.

Нещодавно прем'єр-міністр повідомив, що у Великій Британії вже понад 20 мільйонів людей отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Окрім того, у Британії розробили 4 етапи виходу з карантину. У рамках 3 етапу, який стартує наприкінці весни, на стадіони зможуть повернутися глядачі.

Відтак, Британія дала зрозуміти УЄФА, що вболівальники на "Туманному Альбіоні" повернуться на стадіони швидше, аніж в інших країнах Європи.

Які матчі мають відбутися у Лондоні на стадіоні "Вемблі"

13 червня Англія – Хорватія (груповий етап);

18 червня Англія – Шотландія (груповий етап);

22 червня Чехія – Англія (груповий етап);

26 червня 1/8 фіналу (переможець групи A – 2 місце групи C);

6-7 липня (два півфінальні матчі);

11 липня – фінал.

Євро-2020 має стартувати 11 червня в Римі матчем Туреччина – Італія. За попередньою версією турнір має пройти у 12 містах Європи:

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Більбао

Дублін

Мюнхен

Будапешт.



Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу