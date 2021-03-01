Футбольний клуб Львів звільнив Віталія Шумського з посади тренера
У понеділок, 1 березня, виконуючий обов'язки головного тренера професійного футбольного клубу Львів Віталій Шумський покинув розташування команди.
Джерело:ПФК Львів
Клуб та наставник розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Разом із Шумським, залишив стан команди і його помічник Тарас Мазур.
Сталося це після того, як Львів на власному полі поступився Динамо.
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Нагадаємо, Віталій Шумський прийняв команду у жовтні 2020 року. Під його керівництвом "містяни" провели 9 матчів у рамках УПЛ. За цей час львів’яни здобули 3 перемоги, двічі зіграли внічию та ще 4 рази поступилися.
Ім’я нового наставника Львова буде оголошено у вівторок, 2 березня. За даними "ТаТоТаке", ним стане колишній тренер Полтави, Полісся та Черкащини Анатолій Безсмертний.
- Нагадаємо, у 15 турі УПЛ Віталій Шумський отримав жовту картку від арбітра. Після матчу він заявив, що попередження йому дали після того, як він попросив резервного арбітра Миколу Кривоноса розмовляти українською мовою.
- Ситуація не залишилася поза увагою чиновників. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа в УАФ з проханням надати пояснення щодо цієї ситуації.
- Водночас Кривонос готовий подати до суду через звинувачення у цій справі.
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