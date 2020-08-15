Французький "Ліон" сенсаційно став півфіналістом Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Французи вибили у чвертьфіналі англійський "Манчестер Сіті".

Манчестер Сіті – Ліон 1:2

Голи: Де Брюйне, 69 – Корне, 24, Дембеле, 79, 87

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На шляху до чвертьфіналу обидва клуби вибили грізних суперників, пише 24 канал. "Манчестер Сіті" пройшов мадридський "Реал", а "Ліон" сенсаційно вибив туринський "Ювентус".

Інтриги зустрічі додавала очна статистика команд. Клуби зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. Тоді англійці не змогли виграти у "Ліона". Гра у Франції завершилася нічиєю, а ось в Англії звитягу відсвяткував "Ліон".

Хід чвертьфінального матчу

Уже на третій хвилині гри в "Манчестер Сіті" виник гострий момент. Стерлінг у стилі Днвіса увірвався у штрафний "Ліона" та прострілив. Та захисник французького клубу не дозволив м'ячу дійти до Жезуса чи Де Брюйне.

"Ліон" відповів гостро на 10 хвилині. Маркал після розіграшу кутового потужно пробив з-за меж штрафного. Та Едерсон впевнено зафіксував м'яч у своїх руках.

Що цікаво, "Манчестер Сіті" віддав ініціативу "Ліону", який тривалий час грав першим номером. На 24 хвилині підопічним Руді Гарсії вдалося досягти результату.

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Кайл Вокер не дотримався офсайдної лінії під час передачі на Екамбі. Гарсія зупинив нападника "Ліона", але м'яч опинився у Корне. Той з дальньої дистанції влучив у кут – 1:0.

Сильною стороною "містян" були стандарти у виконанні Де Брюйне. Але голкіпер "Ліона" Лопеш демонстрував чудову реакцію.

На 43 хвилині "Сіті" вдалося створити момент у штрафному "Ліона". Стерлінг прострілив на Родрі, який завдав удар низом. Лопеш з другої спроби забрав м'яч до рук.

У компенсований до першого тайму час ще один момент змарнував Стерлінг.

Відразу по перерві футболісти "Ман Сіті" почали поспішати та намагалися збільшити темп. Водночас "Ліон" помітно тягнув час та довго розігрував усі стандарти.

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На 56 хвилині Пеп Гвардіола зробив ризиковану заміну: іспанець зняв опорника Фернандіньо та випустив атакувального хавбека Мареза.

У другому таймі Де Брюйне продовжив виконувати гострі штрафні: на 60-й хвилині бельгієць був близький, щоб відзначитися, але Лопеш в чергове продемонстрував чудову реакцію.

На 69 хвилині шанси "Манчестер Сіті" на півфінал врятував Де Брюйне. Стерлінг отримав чудову передачу на хід і після входу у штрафний відпасував на Де Брюйне. Бельгієць одним дотиком спрямував м'яч у кут.

Після забитого голу "містяни" почали діяти агресивно та оголяти тили. Це дозволило "Ліону" проводити контратаки, яких у другому таймі поменшало. Втім, гострі моменти дедалі більше виникали в англійців.

Несподівано на 79-й хвилині у "Ліона" пройшла результативна атака. Французи перехопили м'яч у центрі поля та стрімко кинулися в атаку. Дембеле вийшов віч-на-віч з Едерсоном та прошив бразильського голкіпера.

Арбітр міг скасувати гол, адже Екамбі, який дотепно пропустив м'яч на Дембеле, був в офсайді. Та гравець "Ліона" не брав активної участі в атаці, тому офсайд не був зафіксований.

Стовідсотковий шанс зрівняти рахунок на 86 хвилині мав Стерлінг. Рахім отримав простріл від Жесуза і з близької відстані не влучив у порожні ворота.

На 87 хвилині "Ліон" поставив масну крапку в матчі. Все той же Дембеле опинився на ударній позиції та пробив Едерсона вдруге.

Часу, щоб відігратися у "містян" вже було надто мало. "Ліон" відстояв перевагу та зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів проти "Баварії".

Манчестер Сіті – Ліон відеоогляд