Календар Формули-1 сезону 2020 продовжує доповнюватися, адже через карантин ряд країн відмовилися приймати етапи. Вперше з 2011 року "королева автоспорту" може повернутися у Туреччину.

Організатори гран-прі Туреччини мають намір повернути етап у календар Формули-1 вже у 2020 році. Про це повідомляє TCCB.

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Ініціативу підтримав Ердоган

Повідомляється, що проєкт отримав підтримку президента Туреччини Реджепа Ердогана. Робота щодо повернення етапу вже ведеться.

Гран-прі Туреччини може пройти вже у 2020 році, отримавши місце в чемпіонаті в осінній стадії.

Наразі календар Формули-1 сформований до 1-го листопада і включає 13 гонок. Три гран-прі вже відбулися:

Гран-прі Австрії виграв Валттері Боттас (Mercedes)

Гран-прі Штирії виграв Льюїс Хемілтон (Mercedes)

Гран-прі Угорщини виграв Льюїс Хемілтон (Mercedes)

Гран-прі Туреччини проводився на автодромі Стамбул-Парк

Автодром був спроєктований Германом Тільке і відкритий 21 серпня 2005 року. На будівництво було витрачено 230 мільйонів доларів.

"Стамбул Парк" один з небагатьох автодромів, на яких перегони проходять проти годинникової стрілки

Остання гонка відбулася у 2011 році. Тоді перемогу здобув Себастьян Феттель у складі Red Bull.