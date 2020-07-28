Формула-1: легендарне гран-прі може повернутися вже у сезоні 2020
Календар Формули-1 сезону 2020 продовжує доповнюватися, адже через карантин ряд країн відмовилися приймати етапи. Вперше з 2011 року "королева автоспорту" може повернутися у Туреччину.
Організатори гран-прі Туреччини мають намір повернути етап у календар Формули-1 вже у 2020 році. Про це повідомляє TCCB.
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Ініціативу підтримав Ердоган
Повідомляється, що проєкт отримав підтримку президента Туреччини Реджепа Ердогана. Робота щодо повернення етапу вже ведеться.
Гран-прі Туреччини може пройти вже у 2020 році, отримавши місце в чемпіонаті в осінній стадії.
Наразі календар Формули-1 сформований до 1-го листопада і включає 13 гонок. Три гран-прі вже відбулися:
- Гран-прі Австрії виграв Валттері Боттас (Mercedes)
- Гран-прі Штирії виграв Льюїс Хемілтон (Mercedes)
- Гран-прі Угорщини виграв Льюїс Хемілтон (Mercedes)
Гран-прі Туреччини проводився на автодромі Стамбул-Парк
Автодром був спроєктований Германом Тільке і відкритий 21 серпня 2005 року. На будівництво було витрачено 230 мільйонів доларів.
"Стамбул Парк" один з небагатьох автодромів, на яких перегони проходять проти годинникової стрілки
Остання гонка відбулася у 2011 році. Тоді перемогу здобув Себастьян Феттель у складі Red Bull.