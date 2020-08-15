Київське "Динамо" здобуло другу перемогу при Мірчі Луческу. У контрольному матчі віцечемпіон України розгромив скромне "Полісся".

Динамо – Полісся 5:1

Голи: Супряга, 12, 37, Буяльський, 24, Шапаренко, 45+1, Дуелунд, 78 – Галенко, 52

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Уже за підсумком першого тайму "Динамо" забезпечило собі надзвичайно комфортну перевагу. Про це повідомляє 24 канал.

На 12-й хвилині рахунок у грі відкрив Владислав Супряга. Форвард оформив другий гол після повернення у "Динамо".

Через 12 хвилин перевагу "біло-синіх" подвоїв Буяльський. До завершення тайму Супряга оформив дубль, а Шапаренко відзначився у компенсований час.

Відразу по перерві гостям вдалося скоротити відставання. Результативним ударом на 52-й хвилині відзначився Галенко.

Київський клуб відповів 5-м голом на 78 хвилині. Своє прізвище на табло запалив данський легіонер Міккель Дуелунд.

Гол Дуелунда став останнім у матчі. У підсумку "Динамо" здобуло розгромну перемогу та продовжує готуватися до старту сезону.

Динамо – Полісся відеоогляд матчу

Перший офіційний матч у сезоні 2020/2021 "Динамо" зіграє уже 21-го серпня. Столичний клуб у рамках чемпіонату України зустрінеться з "Олімпіком".