"Динамо" розгромило "Полісся" та здобуло другу перемогу при Луческу
Київське "Динамо" здобуло другу перемогу при Мірчі Луческу. У контрольному матчі віцечемпіон України розгромив скромне "Полісся".
Динамо – Полісся 5:1
Голи: Супряга, 12, 37, Буяльський, 24, Шапаренко, 45+1, Дуелунд, 78 – Галенко, 52
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Уже за підсумком першого тайму "Динамо" забезпечило собі надзвичайно комфортну перевагу. Про це повідомляє 24 канал.
На 12-й хвилині рахунок у грі відкрив Владислав Супряга. Форвард оформив другий гол після повернення у "Динамо".
Через 12 хвилин перевагу "біло-синіх" подвоїв Буяльський. До завершення тайму Супряга оформив дубль, а Шапаренко відзначився у компенсований час.
Відразу по перерві гостям вдалося скоротити відставання. Результативним ударом на 52-й хвилині відзначився Галенко.
Київський клуб відповів 5-м голом на 78 хвилині. Своє прізвище на табло запалив данський легіонер Міккель Дуелунд.
Гол Дуелунда став останнім у матчі. У підсумку "Динамо" здобуло розгромну перемогу та продовжує готуватися до старту сезону.
Динамо – Полісся відеоогляд матчу