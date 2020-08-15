Футболіст збірної України Мар'ян Швед наступний сезон проведе не в шотландському "Селтіку". Українця орендував бельгійський клуб "Мехелен".

Вінгер "Селтіка" Мар'ян Швед перейшов у "Мехелен" на правах оренди. Про це повідомляє сайт бельгійського клубу.

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TRANSFER I Er is een extra rechtsvoor gearriveerd in Mechelen. Marian Shved komt over van @CelticFC.

Welkom, Marian #nomatterwhat



Meer info https://t.co/ye4gjBN5lc pic.twitter.com/9VHj0sZ0pi — KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020

Деталі трансферу

Угода з 23-річним українцем розрахована на сезон 2020/21 і включає право викупу.

️ Hij is nog wat verlegen, maar wat kan onze nieuwkomer Marian toch lekker ballen #nomatterwhat pic.twitter.com/HKuer4ciYd — KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020

Новий клуб Шведа набрав 4 очки в стартових двох турах чемпіонату Бельгії і поки лідирує в турнірній таблиці.

У минулому сезоні команда фінішувала 6-ю і залишилася без єврокубків.

Кар'єра Шведа у Шотландії

Швед перейшов у шотландський клуб з "Карпат" у січні 2019 року, але з того часу тільки тричі зіграв за клуб.

В активі українця один гол у Лізі чемпіонів. Контракт Шведа із "Селтіком" чинний до літа 2023 року.