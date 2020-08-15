Швед офіційно покинув "Селтік" і перейшов у бельгійський клуб
Футболіст збірної України Мар'ян Швед наступний сезон проведе не в шотландському "Селтіку". Українця орендував бельгійський клуб "Мехелен".
Вінгер "Селтіка" Мар'ян Швед перейшов у "Мехелен" на правах оренди. Про це повідомляє сайт бельгійського клубу.
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Деталі трансферу
Угода з 23-річним українцем розрахована на сезон 2020/21 і включає право викупу.
Новий клуб Шведа набрав 4 очки в стартових двох турах чемпіонату Бельгії і поки лідирує в турнірній таблиці.
У минулому сезоні команда фінішувала 6-ю і залишилася без єврокубків.
Кар'єра Шведа у Шотландії
Швед перейшов у шотландський клуб з "Карпат" у січні 2019 року, але з того часу тільки тричі зіграв за клуб.
В активі українця один гол у Лізі чемпіонів. Контракт Шведа із "Селтіком" чинний до літа 2023 року.