У Барселоні 15-го серпня відбулася кваліфікація гран-прі Іспанії. Перемогу у кваліфікації на іспанському етапі здобув британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Льюїс Хемілтон вчетверте виграв кваліфікацію у сезоні-2020. Про це повідомляє 24 канал.

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Хід кваліфікації

Перший сегмент кваліфікації увінчався першим у сезоні проходом бодай одного боліда Alfa Romeo у топ-15. Це вдалося Кімі Ряйкконену. Натомість вперше у сезоні вийти у другу сесію не зміг Джордж Рассел з Williams.

Другий сегмент кваліфікації завершився черговою невдачею пілота Ferrari Себастьяна Феттеля. Він посів 11-у сходинку та вдруге поспіль не пройшов у завершальний етап кваліфікації.

Також у топ-10 не пройшли два пілоти Renault, Кімі Ряйкконен та Данил Квят.

В останній сесії вже традиційно для сезону-2020 боротьба за поул велася між Хемілтоном і Боттасом. Знову перемогу вирвав Хемілтон.

Третім у неділю, 16-го серпня, стартуватиме Макс Ферстаппен.

Результати кваліфікації гран-прі Іспанії