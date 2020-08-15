Колишній нападник "Шахтаря" та "Дніпра" Євген Селезньов може повернутися в чемпіонат України. Футболістом начебто цікавиться київське "Динамо".

"Динамо" розглядає кандидатуру нападника Євгена Селезньова. Про це повідомляє ютуб-шоу "ТаТоТаке".

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Селезньов – креатура Луческу

Повідомляється, що форвард цікавий головному тренеру киян Мірчі Луческу. Румунський фахівець працював з Євгеном, коли очолював "Шахтар".

Усього Євген провів за "Шахтар" 74 матчі та забив 30 голів.

Селезньов може безкоштовно перейти у "Динамо"

35-річний Селезньов у минулому сезоні виступав за "Бурсаспор" у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини.

Селезньов провів 28 матчів, забивши 10 голів. За інформацією Transfermarkt, з 4-го серпня форвард став вільним агентом.

Таким чином, Євген може приєднатися до "Динамо" безкоштовно.