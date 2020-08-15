Півфінальний матч Ліги Європи сезону 2019/2020 між міланським "Інтером" та донецьким "Шахтарем" довірили польській бригаді арбітрів. Гра пройде 17-го серпня.

Головним суддею матчу "Інтер" – "Шахтар" буде Шимон Марчиняк. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Асистентами головного арбітра будуть: Павел Сокольницький і Томаш Лісткевич (обидва – Польща).

Арбітр VAR: Павел Гіль (Польща), помічник арбітра VAR – Томаш Квятковські (Польща).

Четвертий рефері: Вільям Коллам (Шотландія).

Марчиняк та українські клуби

39-річний поляк раніше працював на декількох матчах українських команд: