"Інтер" – "Шахтар": став відомий арбітр, який розсудить 1/2 фіналу Ліги Європи
Півфінальний матч Ліги Європи сезону 2019/2020 між міланським "Інтером" та донецьким "Шахтарем" довірили польській бригаді арбітрів. Гра пройде 17-го серпня.
Головним суддею матчу "Інтер" – "Шахтар" буде Шимон Марчиняк. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Асистентами головного арбітра будуть: Павел Сокольницький і Томаш Лісткевич (обидва – Польща).
Арбітр VAR: Павел Гіль (Польща), помічник арбітра VAR – Томаш Квятковські (Польща).
Четвертий рефері: Вільям Коллам (Шотландія).
Марчиняк та українські клуби
39-річний поляк раніше працював на декількох матчах українських команд:
- півфінал Ліги Європи 2015/16 "Шахтар" – "Севілья" (2:2)
- чвертьфінал Ліги Європи 2014/15 "Динамо" – Фіорентина" (1:1)
- плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2015/16 "Шахтар" – "Рапід" Відень (2:2)
- груповий етап Ліги Європи 2013/14 "Дніпро" – Фіорентина" (1:2)
- контрольний матч Ізраїль – Україна (2:3).