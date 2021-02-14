Потужний виступ українців на ЧС-2021 з біатлону, повернення УПЛ: головні новини спорту 13 лютого

Українські біатлоністки провели потужний спринт на чемпіонаті світу-2021, а чемпіонат України з футболу відновився попри несприятливу погоду. Огляд головних новини спорту за 13 лютого – у дайджесті Спорт 24.

У суботу, 13-го лютого, у словенській Поклюці відбулася жіноча спринтерська гонка у рамках чемпіонату світу.

До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

Свою восьму золоту медаль на чемпіонатах світу виграла норвежка Тіріль Екхофф. "Срібло" задовольнилася представниця Франції Анаїс Шевальє-Буше. Сенсаційно "бронзу" виграла представниця Білорусі Ганна Сола.

Українські біатлоністки, на жаль, не змогли поборотися за нагороди, однак продемонстрували непогані результати.

Лідерка нашої збірної Олена Підгрушна з одним промахом продемонструвала 11 час. Дебютантка чемпіонатів світу Дар'я Блашко стала 14-ю.

У гонку переслідування кваліфікувалися Юлія Джима та Валентина Семеренко. Вони посіли 37 та 50 місця відповідно.

Попри складну погоду українська Прем'єр-ліга сезону-2020/2021 таки відновилася 13 лютого. Щоправда не повноцінно.

Поєдинок Колоса та Шахтаря, який мав пройти у Ковалців, був скасований через несприятливу погоду. Гру перенесли на 14 лютого. Матч має пройти у Києві на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

УПЛ відновилася двома паралельними матчами в Ужгороді та Запоріжжі. Минай приймав Львів та поступився з рахунком 2:1. Вперше після повернення в Україну за Минай в офіційному матчі зіграв Артем Мілевський.

Водночас Зоря завдяки дублю Олександра Гладкого здолала Десну.

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Динамо ж у напруженій гру перемогло донецький Олімпік. Кияни були змушені відіграватися, адже донеччани відкрили рахунок на 20 хвилині.

Вже в середині першого тайму рахунок був рівний. За Динамо відзначився Артем Бєсєдін, який повернувся після дискваліфікації.

По перерві Олімпік залишився у подвійній меншості й Динамо завдяки голам Віталія Буяльського та Бєсєдіна здобуло потрібний результат.

Український тенісист Ілля Марченко близький, щоб здобути перший титул у кар'єрі. 33-річний тенісист вийшов у фінал тенісного турніру в Італії.

До слова Світоліна без проблем здолала Путінцеву на Australian Open та вийшла у наступний раунд

На шляху до фінального матчу Марченко у півфіналі переміг другого сіяного італійця Федеріко Гайо. Матч тривав півтори години.

Ілля Марченко – Федеріко Гайо 2:0 (7:5, 6:1)

У першому сеті тенісисти надзвичайно впевнено грали на своїй подачі. Однак в останньому геймі Марченку таки вдалося взяти брейк, який дозволив йому виграти сет.

У другій партії нерви італійця не витримали. Він тричі програв на своїй подачі і тільки одного разу зробив брейк.

Українець вперше з лютого 2020 року виступить у фіналі челленджера.

У фінальному матчі суперником Марченка буде титулований британець Енді Маррей.