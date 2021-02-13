Як Луческу прибирав сніг на стадіоні "Динамо" перед матчем проти Олімпіка: відео
Україну накрила негода. Снігом були засипані всі міста. І стадіони. Тож щоб провести матчі, деякі поля довелося розчищати перед самою грою.
Джерело:ПРОФУТБОЛ Digital
Але розчищати сніг довелося не лише працівникам стадіон. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу теж взяв лопату, щоб відкинути сніг з газону.
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Сталося це перед матчем проти Олімпіка на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.
Правда дуже скоро лопату в 75-літнього тренера відібрали. І прибиранням снігу зайнялися без його допомоги.
Дивіться відео як Луческу прибирає сніг на стадіоні
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