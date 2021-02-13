Керівництво Української прем'єр-ліги вирішило перенести матч Колос – Шахтар. Причиною стала негода в Україні.

Ковалівку, де мав відбутися матч, засипало снігом. Працівники стадіону весь ранок намагалися розчистити сніг. Але згодом Укргідрометцентр видав попередження про небезпечні метеорологічні явища – пориви вітру, хуртовину та ожеледицю.

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В УПЛ вирішили перенести матч. Гра Колос – Шахтар відбудеться у неділю, 14 лютого. Змінили й місце проведення. Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Нагадаємо, перед тим на цьому стадіоні в суботу, 13 лютого, Динамо зіграє проти Олімпіка.