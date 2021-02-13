Українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла пробитися до четвертого кола Australian Open. На своєму шляху вона здолала Юлія Путінцеву з Казахстану.

Світоліна не надто вдало розпочала гру, одразу ж програвши свою подачу. Згодом вона її відіграла. Однак у сьомому геймі знову поступилася суперниці.

Цей момент у грі став переломним. Після цього Світоліна виграла усі дев'ять геймів поспіль, що зіграли в грі. У першому сеті вона таки зуміла з четвертої спроби реалізувати брейк.

У другому сеті Путінцева ще спочатку намагалася на рівних змагатися, але у кінцівці віддала перемогу без бою.

Еліна Світоліна – Юлія Путінцева 2:0 (6:4, 6:0)

"Я дуже щаслива і задоволена своїм виступом, задоволена тим, як я змогла повернутися в гру. Сьогодні було дуже непросто, тому що я грала зовсім в інших умовах в минулому колі. 7 година вчора, коли багато глядачів, інший корт, і зараз зовсім інша ситуація, майже як тренування. Кілька разів ця думка проскакувала в моїй голові, але я намагалася себе налаштувати, що граю на турнірі Grand Slam, що це важливий матч. Було непросто сконцентруватися. Я намагалася сфокусуватися тільки на грі, на тому, що мені потрібно виконувати на корті", – розповіла після матчу Світоліна.

В 1/8 фіналу суперницею українки стане американка Джесіка Пагула.