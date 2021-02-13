Підгрушна – 11-а у спринті чемпіонату світу з біатлону, Екхофф виграла "золото"
На чемпіонаті світу з біатлону 13 лютого відбулася жіноча спринтерська гонка. Чемпіонкою світу стала представниця Норвегії Тіріль Екхофф.
Джерело:24 канал
Запорукою перемоги Екхофф стала вдала стрільба та відмінна дистанційна швидкість. Норвежка 8-й раз стала чемпіонкою світу.
До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік
"Срібло" здобула представниця Франції Анаїс Шевальє-Буше. Вона пробігла одне штрафне коло та програла Екхофф 12 секунд. Сенсаційно "бронзу" виграла представниця Білорусі Ганна Сола.
Результати гонки
1. Тіріль Екхофф (Норвегія)
2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція)
3. Ганна Сола (Білорусь)
...
11. Олена Підгрушна (Україна)
14. Дар'я Блашко
37. Юлія Джима
50. Валентина Семеренко
Як виступили українки
Найкраще спринт з представниць України подолала Олена Підгрушна. Лідерка нашої збірної з одним промахом продемонструвала 11 час.
Дар'я Блашко також допустила один промах. Дебютанка чемпіонату світу продемонструвала 14-й час.
Відразу по три штрафних кола довелося пробігти Юлії Джимі та Валентині Семеренко. У підсумку Джима посіла 37-е місце, а Семеренко – 50.
Календар чемпіонату світу з біатлону-2021 / Інфографіка Спорт 24
Поділитися новиною