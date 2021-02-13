На чемпіонаті світу з біатлону 13 лютого відбулася жіноча спринтерська гонка. Чемпіонкою світу стала представниця Норвегії Тіріль Екхофф.

Запорукою перемоги Екхофф стала вдала стрільба та відмінна дистанційна швидкість. Норвежка 8-й раз стала чемпіонкою світу.

До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

"Срібло" здобула представниця Франції Анаїс Шевальє-Буше. Вона пробігла одне штрафне коло та програла Екхофф 12 секунд. Сенсаційно "бронзу" виграла представниця Білорусі Ганна Сола.

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція)

3. Ганна Сола (Білорусь)

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11. Олена Підгрушна (Україна)

14. Дар'я Блашко

37. Юлія Джима

50. Валентина Семеренко

Як виступили українки

Найкраще спринт з представниць України подолала Олена Підгрушна. Лідерка нашої збірної з одним промахом продемонструвала 11 час.

Дар'я Блашко також допустила один промах. Дебютанка чемпіонату світу продемонструвала 14-й час.

Відразу по три штрафних кола довелося пробігти Юлії Джимі та Валентині Семеренко. У підсумку Джима посіла 37-е місце, а Семеренко – 50.

Зазначимо, що всі чотири представниці України відібралися у гонку переслідування, яка відбудеться вже 14 лютого.



Календар чемпіонату світу з біатлону-2021 / Інфографіка Спорт 24