Луганська Зоря у першому офіційному матчі у 2021 році обіграла вдома чернігівську Десну. перемогу луганцям приніс дубль Олександра Гладкого.

Зоря – Десна 2:1

Голи: Гладкий, 18, 62 – Тотовицький, 21

Зорі та Десні випало відкривати другу частину чемпіонату. Робити це довелося на засніженому полі в Запоріжжі. Хоча "Славутич арену" таки підготували до матчу, розчистивши сніг, тож гра відбулася. А вже у неділю, 14 лютого, тут зіграють Маріуполь та Олександрія.

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Обидві команди ведуть боротьбу за третє місце. До цього матчу цю позицію посідала Десна, випереджаючи луганців на три очки. Правда в Зорі ще матч в запасі проти Оліміпка. Тож переможець цього матчу саме підіймався на третє місце.

Зорі вдалося відкрити рахунок після помилки суперників. Паст невдало виніс м'яч, його підхопив Аллах'яр і віддав прострільний пас на Гладкого. Нападник відзначився ударом в дотик.

Відео першого голу Гладкого

Та вже за три хвилинки рахунок був рівним. Цього разу помилки допустилися захисник Зорі – Абу Ханна пропустив простріл на Коноплю на фланг. Захисник увійшов до штрафного та потужно пробив. Але м'яч влучив у перекладину. та першим на добиванні опинився Тотовицький, який з метра відправив м'яч під перекладину воріт.

Відео голу Тотовицького

Команди надалі продовжували боротьбу на кожному клаптику поля. Але забити ще один гол вдалося аж у другому таймі. І знову відзначився Гладкий. Цього разу після навісу з флангу від Жуніора Рейса.

Відео другого голу Гладкого

Відзначимо, що в цьому матчі за Зорю дебютував Захеді Шахаб. Він вийшов у другому таймі незадовго до того, як Гладкий вивів луганчан вперед. І іранський нападник мав шанс відзначитися, але пробив повз рамку воріт.

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Кінцівка матчу відзначилася травмою Імерекова. В ігровому зіткненні гравець Десни отримав розсічення голови. Його не просто замінили, але й медики зі швидкої допомоги за межами поля надавали допомогу.

Зоря перемогла та зрівнялася за очками з Десною. Команди ділять третє місце.