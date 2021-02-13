Хто найкращий футболіст України, Усик та Джойс не домовились про бій: новини спорту 12 лютого

У п'ятницю, 12 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Організатори премії "Футбольні зірки України" назвали імена трьох гравців, які претендують на звання найкращого футболіста в Україні у 2020 році. Боротьбу будуть вести представники Динамо та Шахтаря.

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На нагороду претендують півзахисник Динамо Віктор Циганков, а також двоє "гірників" – Тайсон та Тарас Степаненко.

Тайсон . Один із лідерів донецького Шахтаря, чия яскрава гра допомогла його клубу 2020 року завоювати золоті медалі УПЛ та дійти до півфіналу Ліги Європи. Тайсон уже перемагав у цій номінації 2019 року.

. Один із лідерів донецького Шахтаря, чия яскрава гра допомогла його клубу 2020 року завоювати золоті медалі УПЛ та дійти до півфіналу Ліги Європи. Тайсон уже перемагав у цій номінації 2019 року. Тарас Степаненко . Гравець, без якого складно уявити як донецький Шахтар, так і збірну України. 2020 рік став доволі важким для Тараса, але він зміг не тільки відновитися від травми, але й вийти на свій звичний високий рівень гри та допомогти і своєму клубові, і збірній.

. Гравець, без якого складно уявити як донецький Шахтар, так і збірну України. 2020 рік став доволі важким для Тараса, але він зміг не тільки відновитися від травми, але й вийти на свій звичний високий рівень гри та допомогти і своєму клубові, і збірній. Віктор Циганков. Один із найперспективніших українських гравців, що захищає кольори київського Динамо. Безперечний лідер команди, який уже не перший рік перебуває на прицілі багатьох топ-клубів Європи. Віктор двічі визнавався найкращим молодим гравцем.

В Олександра Усика виникли проблеми з організацією поєдинку проти Джо Джойса. Команди українця та британця не змогли домовитися про бій. Наприкінці січня з'явилася інформація, що WBO санкціонувала бій Усик – Джойс. Боксери мали 15 днів, щоб укласти контракт про бій.

Коли бій

Олександр Красюк спростував інформацію про дату поєдинку Усик – Джойс. Раніше повідомлялося, що поєдинок пройде у квітні 2021 року.

Поєдинок має відбутися протягом 90 днів після підписання контракту.

У ЗМІ вже з'явилася квітнева дата бою. Вона не відповідає дійсності. Дату бою буде визначати компанія, яка виграє торги,

– заявив Красюк.

На кону поєдинку Усик – Джойс, ймовірно, буде титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Чемпіонат світу з біатлону-2021 продовжився у словенській Поклюці. У п'ятницю, 12-го лютого, відбулася чоловіча спринтерська гонка. Перемогу в спринті несподівано здобув шведський біатлоніст Мартін Понсілуома. Він подолав спринт без жодного промаху на стрільбі, що й дозволило йому виграти "золото".

Срібну медаль здобув французький біатлоніст Сімон Дестьйо. Він, як і Понсілуома стріляв чисто, але програв шведу 11 секунд.

Дестьйо всього на одну секунду випередив свого земляка Емільєна Жаклена. Останній з одним промахом програв Понсілуомі 12 секунд та виборов "бронзу".

Україну в спринті представляли четверо біатлоністів. На жаль, наші біатлоністи не змогли поборотися за нагороди або високі місця. На заваді цьому стала не надто вдала стрільба.

Організаційний комітет з підготовки Олімпійських ігор в Токіо позбувся свого керівника. Колишній прем'єр-міністр Японії Йосіро Морі добровільно склав з себе повноваження голови оргкомітету.

Скандал розгорівся після заяви 83-річного Морі проти збільшення числа жінок в спорткомітет і федераціях.

На його думку це призводить до затягування засідань через їх часті і тривалі виступи. Жінки "зазнають труднощів чітко висловлювати свою думку", заявив він.

Морі засудили ряд політиків і компаній – спонсорів Олімпійських ігор, включаючи автомобільний концерн Toyota. Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга заявив, що "не можна дозволяти собі подібних коментарів", а Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав слова Морі "абсолютно неприйнятними".

Хто замінить Морі

За інформацією японських ЗМІ, оргкомітет Ігор в Токіо після відставки Морі очолить мер Олімпійського селища Сабуро Кавабуті. 84-річний колишній футболіст в даний час також є радником в Японській футбольній федерації.