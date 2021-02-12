Циганков, Тайсон та Степаненко претендують на звання найкращого футболіста в Україні
Організатори премії "Футбольні зірки України" назвали імена трьох гравців, які претендують на звання найкращого футболіста в Україні у 2020 році. Боротьбу будуть вести представники Динамо та Шахтаря.
Джерело:Футбольні зірки України
На нагороду претендують півзахисник Динамо Віктор Циганков, а також двоє "гірників" – Тайсон та Тарас Степаненко.
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- Тайсон. Один із лідерів донецького Шахтаря, чия яскрава гра допомогла його клубу 2020 року завоювати золоті медалі УПЛ та дійти до півфіналу Ліги Європи. Тайсон уже перемагав у цій номінації 2019 року.
- Тарас Степаненко. Гравець, без якого складно уявити як донецький Шахтар, так і збірну України. 2020 рік став доволі важким для Тараса, але він зміг не тільки відновитися від травми, але й вийти на свій звичний високий рівень гри та допомогти і своєму клубові, і збірній.
- Віктор Циганков. Один із найперспективніших українських гравців, що захищає кольори київського Динамо. Безперечний лідер команди, який уже не перший рік перебуває на прицілі багатьох топ-клубів Європи. Віктор двічі визнавався найкращим молодим гравцем.
Варто додати, що всі троє потрапили до переліку претендентів на потрапляння в символічну збірну футболістів в Україні.
Окрім того, Віктор Циганков став найкращим гравцем УПЛ в опитуванні серед гравців та тренерів команд. Саме вінгер Динамо є найдорожчим гравцем УПЛ.
Також два голи Циганкова претендують на звання найкращих за підсумками 2020 року.
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