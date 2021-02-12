Організаційний комітет з підготовки Олімпійських ігор в Токіо позбувся свого керівника. Колишній прем'єр-міністр Японії Йосіро Морі добровільно склав з себе повноваження голови оргкомітету.

Скандал розгорівся після заяви 83-річного Морі проти збільшення числа жінок в спорткомітет і федераціях.

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На його думку це призводить до затягування засідань через їх часті і тривалі виступи. Жінки "зазнають труднощів чітко висловлювати свою думку", заявив він.

Морі засудили ряд політиків і компаній – спонсорів Олімпійських ігор, включаючи автомобільний концерн Toyota. Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга заявив, що "не можна дозволяти собі подібних коментарів", а Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав слова Морі "абсолютно неприйнятними".

Близько 500 волонтерів та учасників естафети олімпійського вогню відмовилися від роботи в знак протесту проти Морі. Опозиція зажадала від уряду негайно відправити його у відставку. Після цього японський функціонер приніс вибачення за висловлювання.

Хто замінить Морі

За інформацією японських ЗМІ, оргкомітет Ігор в Токіо після відставки Морі очолить мер Олімпійського селища Сабуро Кавабуті. 84-річний колишній футболіст в даний час також є радником в Японській футбольній федерації.

До слова. Олімпіада в Токіо була запланована на липень-серпень 2020 року, але через пандемію була перенесена на рік і відбудеться з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Назва "Токіо-2020" вирішено зберегти.