В пятницу, 12 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Претенденты на звание лучшего футболиста в Украине

Организаторы премии "Футбольные звезды Украины" назвали имена трех игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста в Украине в 2020 году. Борьбу будут вести представители Динамо и Шахтера.

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На награду претендуют полузащитник Динамо Виктор Цыганков, а также двое "горняков" – Тайсон и Тарас Степаненко.

Тайсон. Один из лидеров донецкого Шахтера, чья яркая игра помогла его клубу в 2020 году завоевать золотые медали УПЛ и дойти до полуфинала Лиги Европы. Тайсон уже побеждал в этой номинации в 2019 году.

Один из лидеров донецкого Шахтера, чья яркая игра помогла его клубу в 2020 году завоевать золотые медали УПЛ и дойти до полуфинала Лиги Европы. Тайсон уже побеждал в этой номинации в 2019 году. Тарас Степаненко. Игрок, без которого сложно представить как донецкий Шахтер, так и сборную Украины. 2020 год стал довольно тяжелым для Тараса, но он смог не только восстановиться от травмы, но и выйти на свой привычный высокий уровень игры и помочь и своему клубу, и сборной.

Игрок, без которого сложно представить как донецкий Шахтер, так и сборную Украины. 2020 год стал довольно тяжелым для Тараса, но он смог не только восстановиться от травмы, но и выйти на свой привычный высокий уровень игры и помочь и своему клубу, и сборной. Виктор Цыганков. Один из самых перспективных украинских игроков, защищающий цвета киевского Динамо. Бесспорный лидер команды, который уже не первый год находится на прицеле многих топ-клубов Европы. Виктор дважды признавался лучшим молодым игроком.

Награждение победителей премии "Футбольные звезды Украины" состоится в понедельник, 15 февраля.

Усик и Джойс не смогли договориться о бое

У Александра Усика возникли проблемы с организацией поединка против Джо Джойса. Команды украинца и британца не смогли договориться о бое. В конце января появилась информация, что WBO санкционировала бой Усик – Джойс. Боксеры имели 15 дней, чтобы заключить контракт о бое.

Когда бой

Александр Красюк опроверг информацию о дате поединка Усик – Джойс. Ранее сообщалось, что поединок пройдет в апреле 2021 года.

Поединок должен состояться в течение 90 дней после подписания контракта.

В СМИ уже появилась апрельская дата боя. Она не соответствует действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги,

– заявил Красюк.

На кону поединка Усик – Джойс, вероятно, будет титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Украинцы остались без медалей в спринте чемпионата мира по биатлону

Чемпионат мира по биатлону-2021 продолжился в словенской Поклюке. В пятницу, 12-го февраля, состоялась мужская спринтерская гонка. Победу в спринте неожиданно одержал шведский биатлонист Мартин Понсилуома. Он преодолел спринт без единого промаха на стрельбе, что и позволило ему выиграть "золото".

Серебряную медаль получил французский биатлонист Симон Детьё. Он, как и Понсилуома стрелял чисто, но проиграл шведу 11 секунд.

Детьё всего на одну секунду опередил своего земляка Эмильена Жаклена. Последний с одним промахом проиграл Понсилуоме 12 секунд и завоевал "бронзу".

Украину в спринте представляли четверо биатлонистов. К сожалению, наши биатлонисты не смогли побороться за награды или высокие места. Помешала этому не слишком удачная стрельба.

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку

Организационный комитет по подготовке Олимпийских игр в Токио лишился своего руководителя. Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори добровольно сложил с себя полномочия председателя оргкомитета.

Скандал разгорелся после заявления 83-летнего Мори против увеличения числа женщин в спорткомитете и федерациях.

По его мнению это приводит к затягиванию заседаний из-за их частых и длительных выступлений. Женщины "испытывают трудности четко выражать свое мнение", заявил он.

Мори осудил ряд политиков и компаний-спонсоров Олимпийских игр, включая автомобильный концерн Toyota. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что "нельзя позволять себе подобных комментариев", а Международный олимпийский комитет (МОК) назвал слова Мори "абсолютно неприемлемыми".

Кто заменит Мори

По информации японских СМИ, оргкомитет Игр в Токио после отставки Мори возглавит мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути. 84-летний бывший футболист в настоящее время также является советником в Японской футбольной федерации.