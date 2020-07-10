10 липня донецький "Шахтар" дізнався потенційних суперників в 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи. Але, щоб заглядати у чвертьфінал необхідно ще пройти німецький "Вольфсбург".

Сьогодні відбулося жеребкування не тільки Ліги чемпіонів, а й Ліги Європи, пише 24 канал.

До теми: Ліга Європи: результати жеребкування 1/4 фіналу

Суперники "гірників"

Для українського вболівальника він важливий тим, що боротьбу за європейський кубок продовжує донецький "Шахтар". Але, щоб заглядати в 1/4 фіналу необхідно ще пройти німецький "Вольфсбург". Проте, потенційних майбутніх суперників підопічні Луїша Каштру дізналися.

Підкреслимо, що у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" переміг німецький клуб – 1:2.

Тепер на донеччан очікує вирішальний поєдинок у Харкові.

Якщо "гірники" вийдуть у чвертьфінал, то на них очікує поєдинок проти переможця пари "Айнтрахт"/"Базель". Очевидно, що у цій парі вийде далі "Базель", який переміг у першому матчі – 0:3.

Якщо донеччанам вдасться перемогти суперника у 1/2 фіналу, то на нього очікує переможець матчів "Інтер"/ "Хетафе" – "Рейнджерс"/"Баєр".