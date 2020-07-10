Ліга Європи: результати жеребкування 1/4 фіналу
Відбулося жеребкування Ліга Європи сезону 2019/2020. Команди дізналися потенційних суперників аж до завершального турніру.
До карантину в Лізі Європи не відбулися всі матчі 1/8 фіналу. Таким чином, жодна команда ще не гарантувала собі вихід до чвертьфіналу, повідомляє 24 канал.
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Результати жеребкування 1/4 фіналу
№ 1 переможець пари "Шахтар"/"Вольфсбург" – переможець пари "Базель"/"Айнтрахт"
№ 2 переможець пари "Манчестер Юнайтед"/ЛАСК – переможець пари "Копенгаген"/"Башакшехір"
№ 3 переможець пари "Інтер"/"Хетафе" – переможець пари "Баєр"/"Рейнджерс"
№ 4 переможець пари "Вулверхемптон"/"Олімпіакос" – переможець пари "Севілья"/"Рома"
Результати жеребкування 1/4 фіналу / Фото УЄФА
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