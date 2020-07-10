Відбулося жеребкування Ліга Європи сезону 2019/2020. Команди дізналися потенційних суперників аж до завершального турніру.

До карантину в Лізі Європи не відбулися всі матчі 1/8 фіналу. Таким чином, жодна команда ще не гарантувала собі вихід до чвертьфіналу, повідомляє 24 канал.

До речі: Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/4 фіналу

Результати жеребкування 1/4 фіналу

№ 1 переможець пари "Шахтар"/"Вольфсбург" – переможець пари "Базель"/"Айнтрахт"

№ 2 переможець пари "Манчестер Юнайтед"/ЛАСК – переможець пари "Копенгаген"/"Башакшехір"

№ 3 переможець пари "Інтер"/"Хетафе" – переможець пари "Баєр"/"Рейнджерс"

№ 4 переможець пари "Вулверхемптон"/"Олімпіакос" – переможець пари "Севілья"/"Рома"



Результати жеребкування 1/4 фіналу / Фото УЄФА

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Результати жеребкування 1/2 фіналу

Переможець пари № 4 – переможець пари № 2

Переможець пари № 3 – переможець пари № 1