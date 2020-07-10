Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) створив свою промоутерську компанію.

Вже представлений офіційний тизер першого боксерського вечора, в якому компанія українця виступає в ролі співорганізаторів. Про це повідомляє Instagram-сторінка компанії.

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Шоу буде називатися Big Boxing Night і відбудеться 1 серпня в Києві.

У вечорі боксу візьмуть участь: Владислав Сіренко, Павло Кроленко, Олександр Захожий, Костянтин Довбищенко, Андрій Великовский, Руслан Щелев, Петро Іванов, Роман Шкарупа, Віктор Вихрист, Ігор Шевадзуцький, Станіслав Кутін, Дмитро Безус, Зоравора Петросян, Даніель Лапін.

Ціна Big Boxing Night

Подія позиціонується, як один з найбільших вечорів боксу літа 2020 року, тому і квитки коштують не дешево. Так, самий не дорогий квиток коштує 1500 гривень. Загалом же, діапазон цін становить 1500-2000 гривень.

У клубі обіцяють "поєднання спортивного драйву і витонченої світської вечірки в колі всесвітньо відомих спортсменів та зіркових гостей". Розважати публіку також буде співачка Злата Огневич.