У Швейцарії 10 липня відбулося жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. У процесі жеребкування були визначені пари на 1/4 фіналу та півфінали.

Завершальні матчі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 відбудуться у серпні. Проте в УЄФА вирішили провести жеребкування ще в липні, інформує 24 канал.

До теми: Ліга чемпіонів 2019/2020: УЄФА офіційно назвав дату і місце матчів

До 1/4 фіналу до карантину встигли пробитися чотири клуби: "Аталанта", РБ "Лейпциг", "Атлетіко" та ПСЖ.

Ще в чотирьох протистояннях відбулися тільки перші матчі.

"Баварія" – "Челсі" (3:0 на користь "Баварії" після першої гри);

"Барселона" – "Наполі" (1:1 після першої гри);

"Манчестер Сіті" – "Реал" (2:1 на користь "Сіті" після першої гри);

"Ювентус" – "Ліон" (1:0 на користь "Ліона" після першої гри).

На стадії чвертьфіналу та півфіналу команди проведуть по одній зустрічі, а не дві, як зазвичай.

Результати жеребкування чвертьфіналу

№ 1 переможець пари "Манчестер Сіті"/"Реал" – переможець пари "Ювентус"/"Ліон"

№ 2 РБ "Лейпциг" – "Атлетіко"

№ 3 переможець пари "Барселона"/"Наполі" – переможець пари "Баварія"/"Челсі"

№ 4 "Аталанта" – ПСЖ



Результати жеребкування чвертьфіналу / Фото УЄФА

Результати жеребкування півфіналу

Переможець пари № 1 – Переможець пари № 3

Переможець пари № 2 – Переможець пари № 4

Усі матчі, починаючи від чвертьфіналу, відбуватимуться у Португалії. Фінал відбудеться 23 серпня у Лісабоні.