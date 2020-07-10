Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/4 фіналу
У Швейцарії 10 липня відбулося жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. У процесі жеребкування були визначені пари на 1/4 фіналу та півфінали.
Завершальні матчі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 відбудуться у серпні. Проте в УЄФА вирішили провести жеребкування ще в липні, інформує 24 канал.
До теми: Ліга чемпіонів 2019/2020: УЄФА офіційно назвав дату і місце матчів
До 1/4 фіналу до карантину встигли пробитися чотири клуби: "Аталанта", РБ "Лейпциг", "Атлетіко" та ПСЖ.
Ще в чотирьох протистояннях відбулися тільки перші матчі.
- "Баварія" – "Челсі" (3:0 на користь "Баварії" після першої гри);
- "Барселона" – "Наполі" (1:1 після першої гри);
- "Манчестер Сіті" – "Реал" (2:1 на користь "Сіті" після першої гри);
- "Ювентус" – "Ліон" (1:0 на користь "Ліона" після першої гри).
На стадії чвертьфіналу та півфіналу команди проведуть по одній зустрічі, а не дві, як зазвичай.
Результати жеребкування чвертьфіналу
№ 1 переможець пари "Манчестер Сіті"/"Реал" – переможець пари "Ювентус"/"Ліон"
№ 2 РБ "Лейпциг" – "Атлетіко"
№ 3 переможець пари "Барселона"/"Наполі" – переможець пари "Баварія"/"Челсі"
№ 4 "Аталанта" – ПСЖ
Результати жеребкування чвертьфіналу / Фото УЄФА
Результати жеребкування півфіналу
Переможець пари № 1 – Переможець пари № 3
Переможець пари № 2 – Переможець пари № 4