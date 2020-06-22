Де "Шахтар" зіграє з "Вольфсбургом" Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів, що матч не відбудеться в Україні. Про цеПавелко повідомив "Футбольному формату". Не пропустітьЛіга чемпіонів 2019/2020: УЄФА офіційно назвав дату і місце матчів Наскільки я розумію, це все буде в Німеччині. На жаль, нашій команді доведеться зіграти два матчі на виїзді. Не зовсім рівні умови, але це вимушений захід через пандемію, – сказав Павелко. Він додав, що команди гратимуть без уболівальників. Водночас генеральний секретар і віцепрезидент УАФ Юрій Запісоцький заявив, що матч може пройти в Україні. "Відповідно до плану, який існує на сьогодні, матч все-таки відбудеться в Україні, як це і повинно було бути", –сказав Запісоцький в ефірі програми "Великий футбол". За його словами, подальші поєдинки будуть проходити у Німеччині. Коли відбудуться матчі Ліги Європи УЄФА прийняврішення, що матчі стадії плей-офф Ліги Європи сезону 2019/2020 пройдуть з 10 до 21 серпня. Матчі відбуватимуться у чотирьох німецьких містах: Дуйсбурзі, Гельзенкірхені, Дюссельдорфі та Кельні. Поєдинкистадії 1/8 фіналу відбудуться 5-6 серпня.Фінал Ліги Європи відбудеться 21 серпня у Кельні.