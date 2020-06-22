Де "Шахтар" зіграє з "Вольфсбургом"

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів, що матч не відбудеться в Україні. Про це Павелко повідомив "Футбольному формату".

Не пропустіть Ліга чемпіонів 2019/2020: УЄФА офіційно назвав дату і місце матчів

Наскільки я розумію, це все буде в Німеччині. На жаль, нашій команді доведеться зіграти два матчі на виїзді. Не зовсім рівні умови, але це вимушений захід через пандемію,

– сказав Павелко.

Він додав, що команди гратимуть без уболівальників.

Водночас генеральний секретар і віцепрезидент УАФ Юрій Запісоцький заявив, що матч може пройти в Україні.

"Відповідно до плану, який існує на сьогодні, матч все-таки відбудеться в Україні, як це і повинно було бути", – сказав Запісоцький в ефірі програми "Великий футбол".

За його словами, подальші поєдинки будуть проходити у Німеччині.

Коли відбудуться матчі Ліги Європи