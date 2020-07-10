Збірна України дізналася, де зіграє виїзний матч Ліги націй проти команди Німеччини. Німецький футбольний союз офіційно затвердив дату і місце матчу.

Як повідомляє сайт Німецького футбольного союзу, матч Німеччина – Україна відбудеться 14 листопада. Гра пройде у Лейпцизі на стадіоні "Ред Булл Арена".

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Початок матчу Німеччина – Україна о 21:45.

Стадіон у Лейпцизі вміщує 44 345 глядачів. Арена є домашньою для РБ "Лейпциг".

Історичний стадіон для України

Стадіон у Лейпцизі є історичним для української збірної. Саме там Україна зіграла свій перший в історії матч на чемпіонаті світу.

На жаль, підопічні Олега Блохіна у меншості програли збірній Іспанії з рахунком 4:0.

Участь і тій грі взяв теперішній наставник збірної України Андрій Шевченко.

У Лізі націй суперниками збірної України будуть також команди Іспанії та Швейцарії. Календар поєдинків – читайте за посиланням.