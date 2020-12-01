У вівторок, 1 грудня, жіноча збірна України з футболу зіграла заключний відбірковий матч на Євро-2022 з Чорногорією. Господарки мінімально перемогли чорногорок.

Україна – Чорногорія 2:1

Голи: Басанська, 5 (п), Куніна, 74 – Джокович, 6

Вилучення: Божич, 48 (Чорногорія)

Матч проти чорногорок буде вирішальним для підопічних Наталії Зінченко. Дівчатам потрібно було лише перемагати, щоб вийти на чинну другу позицію у групі. Але не лише від українських дівчат залежала доля другої сходинки таблиці. Позитивний результат для України – перемога Німеччини над Ірландією, яка йде другою.

Між Україною та ірландською збірною відставання лише в одне очко.

Переможці груп та три найкращі команди, які посядуть другі місця (враховуватимуть очки з першою, третьою, четвертою та п’ятою збірними групи), автоматично потраплять на континентальну першість. Інші шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки на Євро. Ці поєдинки відбудуться 05-13 квітня 2021 року.

Востаннє українки виходили у наступну стадію змагань шість років тому. Це було у жовтні 2014-го року, коли збірна України у двоматчевих протистояннях раунду плей-офф поступилася італійкам (1:2, 2:2), пише 24 канал.

Варто прочитати УЄФА пояснив технічну поразку України від Швейцарії в Лізі націй

Емоційний тайм

Футболістки України активніше розпочали поєдинок, що принесло їм результат. Гості сфолили на Панцулаї у штрафному майданчику – пенальті. До позначки підійшла Басанська, яка легко переграла голкіперку Чорногорії – 1:0.

Відразу гостра атака гостей флангом стала результативною. Класний постріл у район 11-метрової позначки потужним ударом замкнула Джокович – 1:1.

Довгий контроль м’яча не надто вдавався українкам, чорногорки використовували високий пресинг, який змушував господарок помилятись. Андрухів побачила на фланзі вільну Хімич, яка віддала розрізну передачу у центр штрафного, але голкіперка гостей була перша на м’ячі.

Андрухів обіграла суперницю, але її удар був заблокований. М’яч підібрала Панцулая та потужно пробила – м’яч з лінії воріт винесла захисниця збірної Чорногорії.

Чергова флангова атака від українських футболісток. Андрущак елегантно закидала за комірець воротарці – м’яч пролетів над поперечиною.

Куч немов ракета пролетіла флангом, але на хороший удар їй не вистачило сил – голкіперка Самсон була на місці.

Ближче до кінця тайму команди дещо зменшили інтенсивність атак. Гравчині Чорногорії грубо діяли у відборі. За таку нахабність арбітриня часто вступала у гру. В останні хвилини море емоцій вирувало на полі. Але жодній зі збірних так і не вдалось вилити це у результативний удар – 1:1.

Мінімальна перевага

По перерві Чорногорія залишилась у меншості. Божич побачила перед собою друге жовте світло, яке автоматично перетворилось у вилучення.

З 25 метрів класно пробивала Овдійчук – вище воріт. На 66-й хвилині Самсон взяла м'яч у руки після рикошету від партнерки по команді – вільний удар у ворота України. Але Чорногорія не використала подарунок від українок.

На 74-й хвилині Куніна вивела команду вперед. Вона класно відгукнулась на флангову передачу та в один дотик пробила – 2:1.

Після подачі зі штрафного м'яч влучив у стійку воріт Чорногорії. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі 2:1 на користь України.

Німеччина перемогла ірландську збірну 1:3.

Україна – Чорногорія онлайн-трансляція матчу