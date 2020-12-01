Хемілтон заразився COVID-19: гонщик пропустить наступний етап Формули-1
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон здав позитивний тест на COVID-19 і не зможе виступити 6 грудня на гран-прі Сахіра в Бахрейні.
Інформація про те, що Льюїс Хемілтон є носієм коронавірусу, була озвучена в офіційній заяві Міжнародної автомобільної федерації.
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Представники FIA також повідомили, що британець знаходиться в ізоляції, а мережа його контактів зараз відстежується.
Головним питанням тепер є, хто ж замінить Хемілтона в складі Mercedes на гран-прі Сахіра. На більшості етапів цього року запасним пілотом команди був Стоффела Вандорн, експілот Формули-1 і гонщик заводської команди Mercedes в Формулі Е.
Рекордний сезон Хемілтона
- У листопаді Льюїс Хемілтон виграв десятий етап (гран-прі Туреччини) у нинішньому сезоні та гарантував собі чемпіонський титул Формули-1.
- 35-річний британець завоював 7-й титул в кар'єрі, зрівнявшись з легендарним Міхаелем Шумахером.
- Хемілтон виграв 1 титул з McLaren і 6 чемпіонство з Mercedes. Серед діючих пілотів конкурентом є Себастьян Феттель, у якого 4 титули.
- Хемілтон є рекордсменом Формули-1 за кількістю перемог в гонках (94) і виграних кваліфікацій (97).
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