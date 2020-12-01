Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон здав позитивний тест на COVID-19 і не зможе виступити 6 грудня на гран-прі Сахіра в Бахрейні.

Інформація про те, що Льюїс Хемілтон є носієм коронавірусу, була озвучена в офіційній заяві Міжнародної автомобільної федерації.

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Представники FIA також повідомили, що британець знаходиться в ізоляції, а мережа його контактів зараз відстежується.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

Головним питанням тепер є, хто ж замінить Хемілтона в складі Mercedes на гран-прі Сахіра. На більшості етапів цього року запасним пілотом команди був Стоффела Вандорн, експілот Формули-1 і гонщик заводської команди Mercedes в Формулі Е.

До слова. Хемілтон став другим чинним пілотом Формули 1, що підхопив коронавірус. Раніше з цієї ж причини дві гонки пропустив Серхіо Перес, якого заміняв Ніко Хюлькенберг.

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