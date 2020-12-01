Окупанти створили в Донецьку фейковий футбольний клуб "Шахтар"
Окупаційна влада в Донецьку вирішила створити свій футбольний клуб "Шахтар". Саме під такою назвою тепер в так званому чемпіонаті "ДНР" виступатиме один з клубів.
Про "створення" футбольного клубу "Шахтар" в Донецьку радісно відрапортували пропагандистські та підконтрольні окупантам ЗМІ. Про це пише українське видання "Остров".
Там же гордо відзначили, що нібито "відновлюється історична справедливість" і "повертається" звична для донеччан назва". І що нібито це саме той "Шахтар", який виступав в чемпіонаті СРСР.
Яка саме команда отримала назву "Шахтар" – не повідомляється. Але вона вже встигла зіграти у фейковому зимовому чемпіонаті окупантів.
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- Сам "Шахтар", нагадаємо, після окупації Донецька, перебрався на неокуповані території.
- Спочатку команда виступала у Львові, згодом – у Харкові. Попри це, футболісти весь час мешкали та тренувалися у Києві, тож навіть на домашні матчі добиралися літаком.
- З 2020 року "Шахтар" грає в Києві на НСК "Олімпійський".
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