Окупаційна влада в Донецьку вирішила створити свій футбольний клуб "Шахтар". Саме під такою назвою тепер в так званому чемпіонаті "ДНР" виступатиме один з клубів.

Про "створення" футбольного клубу "Шахтар" в Донецьку радісно відрапортували пропагандистські та підконтрольні окупантам ЗМІ. Про це пише українське видання "Остров".

Там же гордо відзначили, що нібито "відновлюється історична справедливість" і "повертається" звична для донеччан назва". І що нібито це саме той "Шахтар", який виступав в чемпіонаті СРСР.

Яка саме команда отримала назву "Шахтар" – не повідомляється. Але вона вже встигла зіграти у фейковому зимовому чемпіонаті окупантів.

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