1 грудня Шахтар та Реал зіграли матч 5 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Матч на НСК "Олімпійський" завершився сенсаційною перемогою "гірників".

Шахтар – Реал 2:0

Гол: Дентінью, 57, Соломон, 83

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У турнірній таблиці групи F донецький колектив займає третю позицію. Матчі "гірників" з менхенгладбахською Боруссією принесли одне лише розчарування, але шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів у Шахтаря залишаються.

Найближчим суперником чемпіона України в євротурнірі став Реал, який підопічні Луїша Каштру сенсаційно обіграли в Мадриді. Тоді, "гірники" в першому таймі тричі вразили ворота "галактікос", а в другому – втримали переможний результат.

Мадридський клуб переживає досить серйозний спад і в Ла Лізі не може перемогти вже протягом трьох матчів (1 нічия і дві поразки). Ось і в минулий уїк-енд "вершкові" поступилися Алавесу з рахунком 1:2.

Повільний початок та травма Мораеса

Вже на старті зустрічі "гірники" ледь не пропустили гол. Бензема зліва увійшов у штрафну Шахтаря і прострілив на лінію воротарського на Асенсіо, який потрапив у штангу.

Одразу після цього поспішна спроба пробити з-за меж штрафного від Тайсона пройшла над правою дев'яткою.

В середині першого тайму донецька команда втратила лідера. Варан збив Мораеса в центрі поля, який перехопив м'яч після поганої поперечної передачі. Форварда вже виносили на ношах з поля, але все ж Мораес повернувся в гру. Через 10 хвилин натуралізований українець через біль був змушений покинути поле.

На 30-й хвилині Едегор знайшов у штрафному Асенсіо, який потужно пробив у верхній кут. Український голкіпер Трубін здійснив дивовижний порятунок Шахтаря.

Наприкінці першого тайму "гірники" ледь не втратили і Дентінью, який вийшов на заміну замість травмованого Мораеса. Варан на межі фолу зіграв проти бразильця.

Сенсація на НСК "Олімпійський"

Після перерви Шахтар нарешті здійснили перший удар по воротам Куртуа. Тайсон вирвався на ворота, але бельгієць врятував ворота "вершкових".

На 57-й хвилині донеччани сенсаційно відкрили рахунок у матчі. Бразилець Дентінью скористався нерозторопністю захисників і пробив Куртуа з близької відстані. 1:0!

Реал намагався швидко відігратися – після навісу зі штрафного з лівого флангу Варан головою пробив у руки Трубіну.

На 66-й хвилині Коваленко міг подвоїти перевагу "гірників" у матчі. Тете втік від трьох гравців Реала і віддав у штрафний на Коваленка. Віктор з вбивчої позиції поцілив прямо у Варана.

Наприкінці матчу Манор Соломон, який вийшов на заміну, зняв усі питання про переможця матчу. У контратаці Соломон наблизився до штрафного Реала і більярдним ударом поклав м'яч у лівий від себе кут. Футболіст у другому матчі поспіль забиває "королівському клубу".

Шахтар – Реал відеоогляд

Таким чином, Шахтар вдруге поспіль сенсаційно переміг Реал та зберіг шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Попереду у "гірників" гра проти Інтера на виїзді 9 грудня. У цей же день "вершкові" зіграють з Боруссією М.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів