Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 1 грудня
Груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 продовжився 1 грудня матчами 5-го туру. Результати поєдинків Ліги чемпіонів та відео голів – у матеріалі Спорт 24.
Шахтар – Реал 2:0
Голи: Дентінью, 57, Соломон, 82
Шахтар – Реал відеоогляд
До речі Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Локомотив – Зальцбург 1:3
Голи: Міранчук, 79 (п) – Беріша, 28, 41, Адеємі, 81
Локомотив – Зальцбург відеоогляд
Атлетіко – Баварія
Боруссія М – Інтер
Ліверпуль – Аякс
Марсель – Олімпіакос
Порту – Манчестер Сіті
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