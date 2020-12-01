Українська арбітерка Катерина Монзуль отримала призначення на матч Ліги націй. Вона розсудить гру Гент – Слован.

Катерина Монзуль буде головною арбітеркою матчу. На лініях їй традиційно допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Четвертим арбітром цього матчу призначено Дениса Шурмана. Це перший єврокубковий матч для Катерини Монзуль, повідомляє 24 канал.

Матч Гент – Слован відбудеться в четвер, 3 грудня. Початок матчу о 19:55.

Монзуль випало судити матч, де виступають українські футболісти.

У складі бельгійського Гента грають Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук. Однак Пластун та Яремчук пропустять цей матч через коронавірус.

Захисник Тарас Качараба захищає кольори Слована.

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До цього Катерина Монзцль увійшла в історію європейського футболу. Адже саме вона вперше розсудила матч Ліги націй між збірними. Історичність цього матчу полягала в тому, що на цій грі працювала цілковито жіноча бригада арбітрів. У цій грі Монзуль показала червону картку.

Нагадаємо, що ще один історичний матч відбудеться і за участі Динамо. Гру Ліги чемпіонів проти Ювентуса розсудить француженка Стефані Фраппар. Вона, до слова, обслужила і матч Ліги Європи Лестер – Зоря.