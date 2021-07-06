Олімпік припинить існування, операція Маліновського: новини спорту 5 липня

Донецький Олімпік через фінансові труднощі припинить своє існування, а Руслан Маліновський ляже на операційний стіл через грижу. Всі головні новини спорту за 5 липня – читайте на Спорт24.

Олімпік на 99 відсотків припинить існування

Донецький Олімпік найближчим часом припинить своє існування. Причиною всьому фінансові труднощі.

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Про це повідомляє журналіст Tribuna.com Олег Барков. Більш того, за його інформацією донецький клуб незабаром і зовсім припинить своє існування.

Відзначається, що на контракті у донецької команди залишилося лише дев'ять футболістів. При цьому, у клубу немає заборгованостей по зарплатах. Також Олімпік отримав атестат на участь в УПЛ у наступному сезоні.

Маліновський ляже на операційний стіл після Євро-2020

Футболісту збірної України та італійської Аталанти Руслану Маліновському знадобиться операція. Українському півзахиснику потрібна операція через грижу.

Повідомляється, що рішення про хірургічне втручання на грижі живота буде прийматися найближчими днями. Відновлення після операції займе близько 40 днів. Він може повернутися у середині серпня і пропустити старт нового сезону Серії А.

Що відомо про грижу Маліновського

Ще в лютому 2021 року стало відомо, що в Маліновського грижа в області живота. Футболіст відмовився від хірургічного втручання під час сезону.

Перед Євро-2020 Маліновський зізнався, що йому потрібна операція. Гравець сказав, що займеться проблемою після чемпіонату Європи.

На Євро-2020 Маліновський виходив у всіх матчах збірної України, окрім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі.

Названо найкращого футболіста збірної України на Євро-2020

Аналітики WhoScored назвали найкращого гравця збірної України за підсумками Євро-2020, де наша команда дійшла до 1/4 фіналу, програвши Англії.

Найвищої оцінки в складі української збірної за підсумками всього чемпіонату Європи удостоївся Олександр Зінченко, другим в рейтингу став Андрій Ярмоленко.

Середня оцінка футболіста Манчестер Сіті, який відіграв за "синьо-жовтих" на Євро все п'ять матчів від початку до кінця, склала 6,98 бала за 10-бальною шкалою. Нагадаємо, в поєдинку зі шведами Зінченко відзначився голом і результативною передачею.

Наступним у рейтингу йде Ярмоленко із оцінкою 6,87. Він також відіграв усі можливі матчі за національну збірну на чемпіонаті Європи та відзначився двома голами.

Трагічно загинув хокеїст Матіс Ківленієкс

Помер 24-літній воротар збірної Латвії Матіс Ківленієкс. Він виступав за команду Коламбус в НХЛ. Причиною смерті стало падіння, під час якого спортсмен розбив голову.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що причиною смерті хокеїста став нещасний випадок з піротехнікою – нібито петарда влучила йому в серце під час святкування Дня незалежності США 4 липня

Однак згодом видання The Athletic з посиланням на дані місцевої поліції повідомило, що Матіс Ківленієкс загинув внаслідок падіння. Хоча без піротехніки тут не обійшлося. Він втікав з джакузі з друзями після невдалого запуску салюту. Підсковзнувшись, Ківленієкс головою вдарився об бетонне покриття. Від цього удару він і помер.

Що відомо про Матіса Ківленієкса