Найвищої оцінки в складі української збірної за підсумками всього чемпіонату Європи удостоївся Олександр Зінченко, другим в рейтингу став Андрій Ярмоленко.

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Середня оцінка футболіста Манчестер Сіті, який відіграв за "синьо-жовтих" на Євро все п'ять матчів від початку до кінця, склала 6,98 бала за 10-бальною шкалою. Нагадаємо, в поєдинку зі шведами Зінченко відзначився голом і результативною передачею.

Наступним у рейтингу йде Ярмоленко із оцінкою 6,87. Він також відіграв усі можливі матчі за національну збірну на чемпонаті Європи та відзначився двома голами.

Макаренка визнали найкращим гравцем у поєдинку 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією. Він непогано увійшов до гри з лави запасних вже за рахунку 0:4.

Оцінки гравців збірної України від WhoScored