Найвищої оцінки в складі української збірної за підсумками всього чемпіонату Європи удостоївся Олександр Зінченко, другим в рейтингу став Андрій Ярмоленко.

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Середня оцінка футболіста Манчестер Сіті, який відіграв за "синьо-жовтих" на Євро все п'ять матчів від початку до кінця, склала 6,98 бала за 10-бальною шкалою. Нагадаємо, в поєдинку зі шведами Зінченко відзначився голом і результативною передачею.

Наступним у рейтингу йде Ярмоленко із оцінкою 6,87. Він також відіграв усі можливі матчі за національну збірну на чемпонаті Європи та відзначився двома голами.

Макаренка визнали найкращим гравцем у поєдинку 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією. Він непогано увійшов до гри з лави запасних вже за рахунку 0:4.

Оцінки гравців збірної України від WhoScored

  • Олександр Зінченко (480 хв) – 6.98
  • Андрій Ярмоленко (446 хв) – 6.87
  • Євгеній Макаренко (51 хв) – 6.77
  • Руслан Маліновський (285 хв) – 6.75
  • Артем Довбик (15 хв) – 6.67
  • Сергій Матвієнко (480 хв) – 6.63
  • Роман Яремчук (431 хв) – 6.56
  • Георгій Бущан (480 хв) – 6.52
  • Ілля Забарний (480 хв) – 6.50
  • Віталій Миколенко (355 хв) – 6.44
  • Тарас Степаненко (185 хв) – 6.32
  • Олександр Караваєв (480 хв) – 6.31
  • Микола Шапаренко (323 хв) – 6.29
  • Сергій Сидорчук (373 хв) – 6.26
  • Сергій Кривцов (155 хв) – 6.25
  • Олександр Зубков (13 хв) – 6.22
  • Роман Безус (3 хв) – 6.17
  • Віктор Циганков (139 хв) – 6.13
  • Артем Бєсєдін (36 хв) – 6.05
  • Марлос (73 хв) – 6.03
  • Едуард Соболь (1 хв) – 6.00