Найвищої оцінки в складі української збірної за підсумками всього чемпіонату Європи удостоївся Олександр Зінченко, другим в рейтингу став Андрій Ярмоленко.
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Середня оцінка футболіста Манчестер Сіті, який відіграв за "синьо-жовтих" на Євро все п'ять матчів від початку до кінця, склала 6,98 бала за 10-бальною шкалою. Нагадаємо, в поєдинку зі шведами Зінченко відзначився голом і результативною передачею.
Наступним у рейтингу йде Ярмоленко із оцінкою 6,87. Він також відіграв усі можливі матчі за національну збірну на чемпонаті Європи та відзначився двома голами.
Макаренка визнали найкращим гравцем у поєдинку 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією. Він непогано увійшов до гри з лави запасних вже за рахунку 0:4.
Оцінки гравців збірної України від WhoScored
- Олександр Зінченко (480 хв) – 6.98
- Андрій Ярмоленко (446 хв) – 6.87
- Євгеній Макаренко (51 хв) – 6.77
- Руслан Маліновський (285 хв) – 6.75
- Артем Довбик (15 хв) – 6.67
- Сергій Матвієнко (480 хв) – 6.63
- Роман Яремчук (431 хв) – 6.56
- Георгій Бущан (480 хв) – 6.52
- Ілля Забарний (480 хв) – 6.50
- Віталій Миколенко (355 хв) – 6.44
- Тарас Степаненко (185 хв) – 6.32
- Олександр Караваєв (480 хв) – 6.31
- Микола Шапаренко (323 хв) – 6.29
- Сергій Сидорчук (373 хв) – 6.26
- Сергій Кривцов (155 хв) – 6.25
- Олександр Зубков (13 хв) – 6.22
- Роман Безус (3 хв) – 6.17
- Віктор Циганков (139 хв) – 6.13
- Артем Бєсєдін (36 хв) – 6.05
- Марлос (73 хв) – 6.03
- Едуард Соболь (1 хв) – 6.00