Інформацію про смерть Матіса Ківленієкса підтвердили у Латвійській федерації хокею.

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За повідомленням ЗМІ, ймовірною причиною смерті Матіса Ківленієкса стало необережне поводження з піротехнікою. Під час святкування Дня незалежності США 4 липня, петарда влучила йому у серце.

Згодом команда Коламбус Блу Джекетс (Columbus Blue Jackets), за яку виступав гравець, теж підтвердила цю інформацію. За їх даними, причиною смерті хокеїста стала травма голови, яку він отримав при падінні.

Що відомо про Матіса Ківленієкса