Про це повідомляє журналіст Tribuna.com Олег Барков. Більш того, за його інформацією донецький клуб незабаром і зовсім припинить своє існування.

До теми Одразу дев'ять футболістів покинули донецький Олімпік

Відзначається, що на контракті у донецької команди залишилося лише дев'ять футболістів. При цьому, у клубу немає заборгованостей по зарплатах. Також Олімпік отримав атестат на участь в УПЛ у наступному сезоні.

Хто залишився на контракті? Це Бетім Халімі, Андрій Чекотун, Ігор Снурніцин, Євген Цимбалюк, Таллес Бренер, Джео Екра і Таддеус Нкенг.

Скандал з Олімпіком