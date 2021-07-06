Олимпик на 99 процентов прекратит существование
Донецкий Олимпик в ближайшее время прекратит свое существование. Причиной всему финансовые трудности.
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Об этом сообщает журналист Tribuna.com Олег Барков. Более того, по его информации, донецкий клуб вскоре и вовсе прекратит свое существование.
Отмечается, что на контракте у донецкой команды осталось лишь девять футболистов. При этом у клуба нет задолженностей по зарплатам. Также Олимпик получил аттестат на участие в УПЛ в следующем сезоне.
Малиновский ляжет на операционный стол после Евро-2020
Футболисту сборной Украины и итальянской Аталанты Руслану Малиновскому понадобится операция. Украинскому полузащитнику нужна операция из-за грыжи.
Сообщается, что решение о хирургическом вмешательстве на грыже живота будет приниматься в ближайшие дни. Восстановление после операции займет около 40 дней. Он может вернуться в середине августа и пропустить старт нового сезона Серии А.
Что известно о грыже Малиновского
- Еще в феврале 2021 года стало известно, что у Малиновского грыжа в области живота.
- Футболист отказался от хирургического вмешательства во время сезона.
- Перед Евро-2020 Малиновский признался, что ему нужна операция. Игрок сказал, что займется проблемой после чемпионата Европы.
- На Евро-2020 Малиновский выходил во всех матчах сборной Украины, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце.
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2020
Аналитики WhoScored назвали лучшего игрока сборной Украины по итогам Евро-2020, где наша команда дошла до 1/4 финала, проиграв Англии.
Наивысшей оценки в составе украинской сборной по итогам всего чемпионата Европы удостоился Александр Зинченко, вторым в рейтинге стал Андрей Ярмоленко.
- Средняя оценка футболиста Манчестер Сити, который отыграл за "сине-желтых" на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6,98 балла по 10-балльной шкале.
- Напомним, в поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.
- Следующим в рейтинге идет Ярмоленко с оценкой 6,87. он также отыграл все возможные матчи за национальную сборную на чемпионате Европы и отметился двумя голами.
Трагически погиб хоккеист Матис Кивлениекс
Умер 24-летний вратарь сборной Латвии Матис Кивлениекс. Он выступал за команду Коламбус в НХЛ. Причиной смерти стало падение, во время которого спортсмен разбил голову.
Сначала СМИ сообщали, что причиной смерти хоккеиста стал несчастный случай с пиротехникой – якобы петарда попала ему в сердце во время празднования Дня независимости США 4 июля.
Однако впоследствии издание The Athletic со ссылкой на данные местной полиции сообщило, что Матис Кивлениекс погиб в результате падения. Хотя без пиротехники здесь не обошлось. Он бежал из джакузи с друзьями после неудачного запуска салюта. Поскользнувшись, Кивлениекс головой ударился о бетонное покрытие. От этого удара он и умер.
Что известно о Матисе Кивлениексе
- Ему было 24 года. Он родился 26 августа 1996 года.
- В 2017 году стал игроком команды Кливленд Монстерс, которая является фарм-клубом Коламбуса.
- В НХЛ дебютировал в сезоне 2019/2020, проведя лишь шесть матчей.
- В сезоне 2020/2021 сыграл лишь дважды в НХЛ.
- Это не помешало Кивлениексу быть основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею в 2021 году. Он сыграл в четырех матчах на групповом этапе. В 2018 году он тоже вызывался в сборную на матчи чемпионата мира, но весь турнир провел в запасе.