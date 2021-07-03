За даними журналістів каналу "Футбол", які працюють на матчі Україна – Англія в Римі, в Руслана Маліновського – мікротравма.

Важливо Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Згодом стало відомо, що у нього м'язове перевантаження. Відтак тренерський штаб вирішив не ризикувати гравцем.

Ще один гравець в збірній України, в якого проблеми з м'язами – Олександр Зінченко. У нього м'язовий дискомфорт. Але гравець потрапив до стартового складу команди. Правда цього разу його вирішили використати не на фланзі, а в центрі поля.