В українського півзахисника Аталанти та збірної України Руслана Маліновського грижа в області живота.

Проте клуб поки не готовий піти на операцію. Не виключено, що Маліновський відчуває невеликий дискомфорт під час матчів.

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Зараз у команди напружений графік, тому операцію, нехай навіть вона не вважається серйозною, було вирішено відкласти після Євро-2020.

У цьому сезоні Серії А Маліновський провів 20 матчів, забив 1 гол, зробив 3 результативні передачі.

До слова. Чемпіонат Європи з футболу мав відбутися влітку 2020 року. Турнір було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу. На Євро-2020 наша збірна зіграє проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.