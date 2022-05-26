Футболку Зінченка продали на аукціоні за понад 6 тисяч доларів: кошти підуть на армію

Українські футболісти продовжують жертвувати свої речі на благодійний аукціон. Футболка Олександра Зінченка з Манчестер Сіті зібрала солідні гроші, які підуть на потреби української армії.

Чудова сума піде на потреби українських захисників

22 травня Манчестер Сіті у неймовірному за драматизмом матчі вирвав перемогу в Астон Вілли (3:2), хоча по ходу поєдинку "містяни" програвали 0:2. Ця звитяга дозволила Сіті здобути чергове чемпіонство в АПЛ.

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Вагомий внесок у тріумф зробив український легіонер команди Олександр Зінченко. Лівий захисник "містян" асистував Родрі у другому голі МанСіті. Роботу Зінченка високо оцінив головний тренер команди Пеп Гвардіола.

Це четверте чемпіонство для Зінченка у футболці МанСіті. Олександр присвятив його Україні , яка продовжує мужньо воювати проти Росії. Футболіст пообіцяв, що обов'язково привезе титул у рідну країну.

За два дні після останнього туру АПЛ український активіст Сергій Стерненко оголосив про лот від Зінченка. На благодійний аукціон була виставлена футболка Олександра з його автографом та сертифікат на суму 10 тисяч гривень. Боротьбі за неймовірний лот була до 25 травня до 18:00.



Лот від Зінченка / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

26 травня Стерненко на своєму телеграм-каналі відзвітував про підсумки аукціону. Футболку Зінченка вдалось продати за 6800 доларів. Усі виручені кошти підуть на потреби забезпечення української армії.

Футболку Олександра Зінченка продано за 6800 доларів. Після надходження коштів на волонтерський рахунок усі вони підуть на допомогу українській армії,

– написав Стерненко.

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