Зінченко: Я дуже гордий бути українцем

Лише вольова перемога над Астон Віллою в останньому турі принесли Манчестер Сіті чемпіонський трофей в АПЛ. Підопічні Пепа Гвардіоли створили шалений камбек із 0:2 та стали чемпіонами.

Варто побачити Зінченко заплакав під час святкування чемпіонства в АПЛ із прапором України: щемливе відео

Після поєдинку Олександр Зінченко прокоментував своє четверте чемпіонство у футболці "містян" та присвятив його рідній Україні. Футболіст зазначив, що переживає у цей момент незабутні емоції, коли паралельно у твоїй країні відбувається війна проти Росії.

Цікаво! У грі проти Астон Вілли Зінченко з'явився на футбольному полі по перерві та взяв безпосередню участь у другому голі "містян". Олександр зробив асист на Родрі.

Зінченко запевнив, що гордий бути українцем та одного разу хотів би привезти кубок АПЛ в Україну, адже українці заслуговують побачити трофей наживо.

Це незабутні емоції для мене, для всіх українців, які зараз голодують, виживають у моїй країні через російську агресію. Я дуже гордий бути українцем, і я хотів би якось привезти цей трофей в Україну, для всіх українців, бо вони цього заслуговують,

– сказав легіонер англійського клубу.

"Чесно, я помер би за цих людей, за їх підтримку"

Також в інтерв'ю Олександр відзначив підтримку своїх партнерів по команді, за яких він готовий віддати життя. Футболісти Сіті сильно підтримали Зінченка у момент початку війни та допомагають до нині.

"Це означає для мене все. Чесно, я помер би за цих людей, за їх підтримку, адже те, що вони дали мені, як вони допомогли мені в цей період, найважчий період у моєму житті, я так це ціную, і ніколи не забуду, ніколи в житті. Чесно кажучи, в якийсь момент на початку цього всього я навіть не особливо думав про футбол. Тому що неможливо не думати про те, що відбувається в моїй країні водночас, але завдяки всій тій підтримці, яку мені надавали і раніше, і в цей період, я радий, що нам це вдалося", – розповів українець.

Зінченко сподівається, що клуб продовжить здобувати звитягу у майбутньому, адже він цього заслуговує.

Відео коментаря Зінченка

Відзначимо, що святкування Зінченка було піком зворушливості. Олександр підійшов до фанатської трибуни з кубком, який згодом огорнув синьо-жовтим прапором. Сам футболіст дав волю емоціям, а уболівальники влаштували овації.

Інші гравці МанСіті підійшли до українця, щоб підтримати та заспокоїти футболіста. Ось таку потужну підтримку має Україні від Великої Британії.

Виступ Зінченка у сезоні-2021/2022