Манчестер Сіті – Астон Вілла 3:2

Голи: Гюндоган, 76, 81, Родрі, 78 – Кеш, 37, Коутінью, 69

"Містянам" потрібно було лише перемагати Віллу, щоб здобути черговий чемпіонський титул в Англії. До 69-ї хвилини господарі повністю провалювали це завдання, але згодом зібрались та вирвали успіх, пише 24 канал.

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Сіті традиційному розпочав поєдинок із атак. Голкіпер Астон Вілли грубо помилився біля лінії воріт, коли вибивав м'яч. Він із усієї сили вгатив прямо у Жезуса, який запресингував, але м'яч від гравця МанСіті полетів за межі воріт.

Фоден теж пристрілювався з меж штрафного. М'яч пролетів у лічених сантиметрах біля стійки.

Ледь не перша атака гостей закінчилась голом. Кеш замкнув подачу від Діня та відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Де Брюйне міг зрівняти рахунок прямо перед відходом у роздягальню, але надійно зіграв захист гостей. На перерву команди пішли за мінімальною перемоги Астон Вілли.

Неймовірний камбек "містян"

Після відпочинку підопічні Гвардіоли побігли уперед, щоб відігруватись. Жезус впритул розстрілював ворота суперника після прострілу з флангу, але відправив м'яч високо на трибуни.

По перерві на полі з'явився Олександр Зінченко.

На 69-й хвилині гості подвоїли свою перевагу та остаточно шокували суперника. Голкіпер вибив м'яч з воріт, на другому поверсі поборовся Воткінс, який головою скинув на Коутінью. Філіппе красиво обіграв опікуна та поцілив у ближній кут воріт. Едерсон навіть не встиг зреагувати на удар – 0:2.

Через сім хвилин господарі таки відквитали один гол. Стерлінг на фланзі накрутив опікуна та навісив прямо на голову Гюндогану – 1:2.

Шалених п'ять хвилин видали "містяни". Ще через дві хвилини рахунок у зустрічі став рівним 2:2. Зінченко на фланзі обіграв суперника, змістився ближче до штрафного та віддав на Родрі, який більярдним ударом в один дотик прошив нижній кут воріт Астон Вілли. Асист в активі українця.

На 81-й хвилині Де Брюйне прострілив на дальню стійку, де передачу замкнув все той же Гюндоган – 3:2.

МанСіті зробив неймовірний камбек, який приніс клубу титул. Манчестер Сіті – чемпіон АПЛ у сезоні-2021/2022. Ліверпуль зупинився за крок від золотих нагород.

"Містяни" з 93 очками здобули черговий трофей в АПЛ.

Ліверпуль, який посів прикре друге місце, поступився лідеру лише одним балом.

Бронзову позицію посів Челсі (74 пункти). Астон Вілла, яка поступилась Сіті, закінчила чемпіонат на 14-му місці.

Манчестер Сіті – Астон Вілла: відеоогляд матчу